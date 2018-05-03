Kremlin: Seçim sonuçları ne olursa olsun Ermenistan’la iyi ilişkilerimiz devam etmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’daki seçimlerin sonucu ne olursa olsun Moskova ile Erivan arasındaki yapıcı ilişkilerin sabit kalmasını umduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov "Eskisi gibi Ermenistan'daki tüm süreçlerin anayasal ve hukuki çerçevede kalmasını umuyoruz. Ermeni dostlarımızın en yakın zamanda zorlaşan iç siyasi durumu düzeltmesini diliyoruz" dedi.

Peskov, seçimlerin sonucu ne olursa olsun iki ülke arasındaki iyi ve yapıcı ilişkilerin sabit kalacağını ifade etti.

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestoların ardından başbakan olan Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan istifa etmişti.

Daha sonra protestolara liderlik eden Paşinyan Yelq partisi tarafından aday gösterilmişti. Parlamentodaki iki partinin desteklediği Paşinyan Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi nedeniyle 1 Mayıs'ta parlamentodaki seçimde yeterli oy alamamış ve seçilememişti.

105 koltuklu Ermenistan Parlamentosu'nda Cumhuriyetçi Parti'nin 58 milletvekili bulunuyor. Tekrar aday olan Paşinyan'ın parlamentoda başbakan seçilebilmesi için en az 53 oy alması gerekiyor.

Eğer 8 Mayıs'ta da bir başbakan seçilemezse parlamento feshedilecek ve erken seçim çağrısı yapılacak.