Rus uzman: Skripal olayı ile ilgili OPWC’nin açıkladığı dozda A-234 kullanılsaydı tüm Salisbury ölürdü

İngiltere’nin ‘Noviçok’ olarak nitelediği A-234 maddesinin geliştiricilerinden Leonid Rink, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü’nün eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili açıkladığı doz gerçekten kullanılmış olsa, tüm Salisbury’nin ölmüş olacağını söyledi.

New York Times gazetesinin aktardığına göre, OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü'nün Salisbury'de Skripal ve kızının zehirlenmesinde 50-100 gram A-234 sinir gazının kullanıldığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan maddenin geliştiricilerinden Rink "Bu bir tür kabus olurdu. Bu kadar kullanılsaydı tüm Salisbury ölürdü. Söylenen miktar askeri hacim. Bu kadar madde ile kaç kişi öldürülebilir bilmiyorum" dedi.

Rink, bunun Skripallerin A-234 maddesiyle zehirlendiği iddialarının ne kadar şüpheli olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

Skripallerin zehirlenmesinde A-234 kullanıldığını iddia eden Londra, bundan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.