Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için Washington’ın adımını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme için sağlam bir temas kurulmadığını, Washington’ın konuyla ilgili bir adım atmasını beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşme için Beyaz Saray'a davet etmişti. Ancak davetin ardından Suriye'deki gelişmeler ve eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden dolayı Rusya'ya yöneltilen suçlamalar yüzünden ilişkilerdeki gerginlik daha da tırmandı. Görüşme ile ilgili bir ayrıntı da basına yansımadı.

Gazetecilere konuşan Peskov, iki lider arasındaki olası görüşme konusunda henüz bir netliğin oluşmadığını, Washington'ın görüşmeyi ayarlamak için bir adım atmadığını söyledi.

Peskov "Şimdiye kadar bir netlik oluşmadı, konuyla ilgili sağlam bir temas kurulmadı. Trump'ın görüşmeye hazır olduğuna dair açıklamanın ardından bir adım atılmadı. Bekliyoruz" dedi.