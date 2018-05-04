Peskov: Zeman'ın Noviçok açıklaması, İngiltere'nin tutarsızlığını bir kez daha gösterdi

Peskov, "Bu açıklama, İngiliz hükümetinin Skripal vakasında sergilediği tutarsız tutumu çok net biçimde ortaya koyuyor. Bu, Skripal vakasının provokasyon amaçlı ve maceraperestlik olduğunun bir başka kanıtı" dedi.
"Muhtemelen bu gelişme, giderek daha fazla ülkeyi bu maceraya çekildiklerini anlamaya bir adım daha yaklaştıracak" diye devam eden Peskov, Rusya'nın Noviçok'un başka ülkelerde üretilebileceğini kendinden emin bir şekilde ifade ettiğini de vurguladı.
Irozhlas'ın haberine göre Zeman, "Sonuç şu ki, ülkemizde az miktarda da olsa ‘Novichok' (A-230) üretildi ve test edildi. Ardından imha edildi. Böyle bir şey olmamış gibi göstermek ikiyüzlülük olur" demişti.
Daha önce Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, A-234'ün ABD'de kimyasal silah olarak üretilip patentinin alındığı açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kimyasal analiz laboratuvarının başkanı İgor Rıbalçenko da A-230'un formülünün 1998'de ABD'ye yayınlandığını bildirmişti.
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