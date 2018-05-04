Peskov: Zeman'ın Noviçok açıklaması, İngiltere'nin tutarsızlığını bir kez daha gösterdi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Batı’nın ‘Noviçok’ olarak kodladığı A-230 sinir gazının ülkesinde üretilip test edildiğini açıkladı. Peskov, bu açıklamanın İngiltere'nin Skripal vakasındaki tutarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

© AP Photo / Darko Vojinovic Zeman: Çekya’da A-230 sinir gazı üretildi ve depolandı

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Zeman'ın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde kullandığı belirtilen Noviçok'la ilgili sözleri soruldu.

Peskov, "Bu açıklama, İngiliz hükümetinin Skripal vakasında sergilediği tutarsız tutumu çok net biçimde ortaya koyuyor. Bu, Skripal vakasının provokasyon amaçlı ve maceraperestlik olduğunun bir başka kanıtı" dedi.

"Muhtemelen bu gelişme, giderek daha fazla ülkeyi bu maceraya çekildiklerini anlamaya bir adım daha yaklaştıracak" diye devam eden Peskov, Rusya'nın Noviçok'un başka ülkelerde üretilebileceğini kendinden emin bir şekilde ifade ettiğini de vurguladı.

Irozhlas'ın haberine göre Zeman, "Sonuç şu ki, ülkemizde az miktarda da olsa ‘Novichok' (A-230) üretildi ve test edildi. Ardından imha edildi. Böyle bir şey olmamış gibi göstermek ikiyüzlülük olur" demişti.

Daha önce Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, A-234'ün ABD'de kimyasal silah olarak üretilip patentinin alındığı açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kimyasal analiz laboratuvarının başkanı İgor Rıbalçenko da A-230'un formülünün 1998'de ABD'ye yayınlandığını bildirmişti.