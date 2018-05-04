Zaharova: 50-100 gram Noviçok, sadece 2 kişiyi değil, yüzlerce kişiyi zehirler

İngiltere'nin açıklamalarında en ufak gerçeklik payı bulunup bulunmadığını ya da bunların kocaman bir yalan olup olmadığını merak ettiklerini söyleyen Zaharova, Londra'nın Moskova'yla her türlü işbirliğinden kaçmaya ve Rus vatandaşlarına konsolosluk erişimi sunmayı reddetmeye devam ettiğinin altını çizdi
Üzümcü, New York Times'a yaptığı açıklamada Salisbury'deki olayda olasıkla 50-100 gr arası, sıvı halde A-230 (Noviçok) kimyasal maddesinin kullanıldığını söylemişti.
OPCW'nin basın sekreteri daha sonra da, "OPCW, 4 Mart 2018'de Salisbury'de kullanılmış olan sinir gazının miktarını değerlendiremiyor veya belirleyemiyor. Muhtemelen miktarı miligram olarak değerlendirilmeli" ifadelerine yer vermişti.
Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte, OPCW teknik ekibi tarafından toplanan örneklerin analizi, tespit edilen kimyasalın oldukça saf, dayanıklı olduğunu ve hava koşullarından etkilenmediğini ortaya çıkardı" denmişti.
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