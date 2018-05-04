Zaharova: 50-100 gram Noviçok, sadece 2 kişiyi değil, yüzlerce kişiyi zehirler

© AFP 2018 / BAS CZERWINSKI / ANP OPCW, Skripal vakasında kullanılan kimyasalın miktarını belirleyemiyor

Zaharova, "Bugün Üzümcü'den sansasyonel bir açıklama geldi. Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi kullanılan maddenin 50-100 gram olduğu belirtildi. Uzmanlara göre eğer Üzümcü, İngiltere ve OPCW'nin belirttiği maddeden (Noviçok-A-230) söz ediyorsa, bu maddenin 50-100 gramı, sadece 2 kişiyi değil, çevre mahallelerdeki tüm sakinleri zehirlemeye yeter" dedi.

İngiltere'nin açıklamalarında en ufak gerçeklik payı bulunup bulunmadığını ya da bunların kocaman bir yalan olup olmadığını merak ettiklerini söyleyen Zaharova, Londra'nın Moskova'yla her türlü işbirliğinden kaçmaya ve Rus vatandaşlarına konsolosluk erişimi sunmayı reddetmeye devam ettiğinin altını çizdi

Üzümcü, New York Times'a yaptığı açıklamada Salisbury'deki olayda olasıkla 50-100 gr arası, sıvı halde A-230 (Noviçok) kimyasal maddesinin kullanıldığını söylemişti.

OPCW'nin basın sekreteri daha sonra da, "OPCW, 4 Mart 2018'de Salisbury'de kullanılmış olan sinir gazının miktarını değerlendiremiyor veya belirleyemiyor. Muhtemelen miktarı miligram olarak değerlendirilmeli" ifadelerine yer vermişti.

Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte, OPCW teknik ekibi tarafından toplanan örneklerin analizi, tespit edilen kimyasalın oldukça saf, dayanıklı olduğunu ve hava koşullarından etkilenmediğini ortaya çıkardı" denmişti.