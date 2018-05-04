Rusya Merkez Seçim Komitesi’nden Türk Büyükelçiliği’ne: Erken seçim konusunda yardımcı olabiliriz

Rusya Merkez Seçim Komitesi üyesi Vasiliy Lihaçev, erken cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg, Kazan ve Novorossiysk’teki konsolosluklarda yapılacak oylamanın organizasyonunda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

© Fotoğraf : Twitter 24 Haziran için basılacak oy pusulası sayısı belli oldu

Komitenin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin, erken seçimin yapılmasıyla ilgili notasının kopyasını aldığını belirten Lihaçev, Rusya’daki Türk vatandaşların 1-24 Haziran döneminde oylarını kullanabileceğini hatırlatarak, “Merkez Seçim Komitesi, Moskova ve Ankara arasındaki yüksek politik diyalog düzeyinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti’nin Moskova Büyükelçiliği ile doğrudan temasa geçmeye ve etkili erken seçim konularını görüşmeye hazır” dedi.

Türk Büyükelçiliği’nin Rusya Dışişleri ve Merkez Seçim Komitesi’ne bu başvurunun, iyi uluslararası işbirliği ve iki ülke arasındaki güvenin yüksek düzeyde olduğunun delili olduğunu ifade eden Lihaçev, “Gerekirse Türk Büyükelçiliği ile konsolosluklara erken seçimin yapılacağı dönemde teknik yardımda bulunmaya hazırız” diye ekledi.