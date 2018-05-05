Zaharova, İngiltere'nin Skripal olayı ile ilgili 3 yalanını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili 3 büyük yalan söylediğini ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova “Theresa May yönetiminin ilk yalanı İngiliz uzmanların Skripallerin zehirlenmesinde kullanılan maddenin hangi ülkede üretildiğini tespit etti. İngiliz uzmanlar bunu bizzat Porton Down laboraturvarı adına yalanladı” ifade etti.

İkinci yalanı ‘Rusya’nın Skripalleri zehirlemek için bir nedeni olduğu’ olarak aktaran Zaharova, bu nedenin gerçekte ne olduğuna dair bir bilginin dahi verilmediğine işaret etti. Zaharova, Moskova’nın bunu iddiaları yalanladığını, Londra’nın bu provokasyonu gerçekleştirmek için sahip olduğu olası nedenleri de açıkladığını vurguladı.

Londra’nın ‘Noviçok’ (A-234) maddesinin yalnızca Rusya’da üretildiği açıklamasının da yalan olduğunu vurgulayan Zaharova, Çekya lideri Milos Zeman’ın ülkesinde bu maddenin üretilip denendiğini kabul ettiğini hatırlattı.

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Londra eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde ‘Noviçok’ olarak bilinen A-234 isimli sinir gazı kullanıldığını ve yalnızca Rusya’da üretildiğini ileri sürerek olaydan Moskova’yı sorumlu tutmuştu.

İngiltere'de kimyasal silah üretme çalışmalarının yapıldığı gizli Porton Down Laboratuvarı'nın Başkanı Gary Aitkenhead, eski çift taraflı Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen sinir gazının menşeini belirleyemediklerini belirtmişti.