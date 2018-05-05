Rusya’nın en büyük kentlerinden birinde polise saldırı

Rusya’nın en büyük kentlerinden biri olan Nijniy Novgorod’da kimlik kontrolü sırasında polislere silahıyla saldıran bir kişinin, üç polisin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Saldırının ardından bir apartmanın girişine saklanan bu kişinin düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

Rus federal güvenlik servisi FSB’den yapılan açıklamaya göre, kimlik kontrolü sırasında polislere silahla saldıran daha sonra da olay yerinden kaçıp bir apartmanın girişine saklanan bir şahıs, teslim olmayı reddedince apartmanda yaşayanların tahliye edilmesi sonrası düzenlenen operasyonda öldürüldü.

FSB açıklamasında, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın üç polis memurunun yaralanmasına yol açtığı da kaydedildi.

Nijniy Novgorod, Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı kentlerden biri.