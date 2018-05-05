Putin’in bahsettiği 'yenilmez' hipersonik füzeler, savaş uçaklarına yüklendi

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Zvezda televizyonuna demecinde, hipersonik, yani sesten 10 kat daha hızlı hareket eden Kinjal (Hançer) füzelerinin görevde olan 10 adet MiG-31 uçağına yüklendiğini duyurdu.

'HAYAL ÜRÜNÜ OLMADIĞININ KANITI'

Borisov, "(Kinjal füzelerinin) hayal ürünü olmadığının kanıtı olarak şu anda (bu füzeleri taşıyan) 10 uçak var ve duruma bağlı olarak onları kullanmaya hazırlar" dedi.

Borisov, hem füzesavar hem de hava savunma sistemlerini aşabileceğini söylediği bu füzelerin, çok ciddi bir savaşma potansiyeline sahip olduğunu ve onlara zarar vermenin mümkün olmadığını belirtti.

Kinjal füzelerinin varlığından ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin martta Federal Meclis’e hitaben martta yaptığı konuşmada bahsetmişti.

'YENİLMEZLER'

Putin, Kinjal füzelerinin, hızları sayesinde kullanımda olan tüm hava savunma ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez olduğunu ve dünyada bir benzeri olmadığını vurgulamıştı.