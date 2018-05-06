Rus muhalif Navalniy, düzenlediği izinsiz protestolarda yine gözaltında

Rusya'da hakkındaki adli hüküm nedeniyle marttaki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayan Aleksey Navalniy'in kampanya ekibinden Ruslan Şaveddinov, Sputnik'e demecinde, muhalif liderin protesto alanlarından biri olan Puşkin Meydanı'na gidince polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Навальный уже на Пушкинской! pic.twitter.com/hPlkG8ZOaX — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 5 Mayıs 2018

​ © REUTERS / Tatyana Makeyeva Zaharova: ABD, Rusya'nın içişlerine müdahale ediyor

Diğer taraftan Navalniy'in gözaltına alındığı alandan bildiren Sputnik muhabiri, polisin Puşkin Meydanı’nda toplanan protestoculara dağılmaları ve yoldan geçen vatandaşlara engel olmamaları için anons yaptığını aktardı. Polis, protestocuların dağılmamaları halinde güç kullanılabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Moskova polisine göre protesto gösterisine 1500 kişi katıldı, 300'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Amerikan haber ajansı Associated Press, gözaltına alınanların sayısının 1600'ü geçtiğini öne sürdü.

Russian police detain several dozen supporters of opposition leader Alexei Navalny as nationwide protests begin on eve of Vladimir Putin's inauguration for a fourth Kremlin term https://t.co/pz3ESFey4M pic.twitter.com/dzoaZBcod6 — AFP news agency (@AFP) 5 Mayıs 2018

PUTİN'İN 4. DEVLET BAŞKANLIĞI YEMİNİ ÖNCESİNDE

Moskova, Navalniy’in çağrısıyla protestolara sahne olan tek şehir değildi. St. Petersburg dahil olmak üzere Rusya’nın çeşitli kentlerinde şehir yetkililerinin izin vermemesine karşın protestolar düzenlendi. Protestolar, Vladimir Putin’in, dördüncü devlet başkanlığı dönemine yemin ederek resmen başlayacağı törenin hemen öncesine denk geldi.

#UPDATE Russian opposition leader Alexei Navalny detained at rally in Moscow, two days ahead of Vladimir Putin's inauguration for a fourth term, while at least 350 held at protests across Russia, an independent monitor and AFP reporters say https://t.co/VWn5IVv32m — AFP news agency (@AFP) 5 Mayıs 2018

PUTİN'E RAKİP OLMASINA İZİN ÇIKMAMIŞTI

Putin’in büyük bir farkla kazandığı martta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine aday olmak istemesine karşın Navalniy’in katılmasına izin verilmemişti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yolsuzluktan hüküm giymiş olduğu gerekçesiyle Navalniy’in seçimlere katılamayacağı kararını almıştı.