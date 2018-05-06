Netanyahu, 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret edecek

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

'İran'ın 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah geliştirdiğini gösteren' Tahran'daki belgeleri ele geçirdiği iddiasıyla bir kez daha gündem olan Netanyahu, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin kutlandığı 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret edecek.

PUTİN DAVET ETTİ

İsrail liderinin Moskova'da düzenlenecek askeri geçit törenine davet edildiğini duyuran Kremlin, şu açıklamayı yaptı:

"İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Mayıs'ta Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Netanyahu, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 73. yıldönümüne adanan askeri geçit törenine davet edildi."

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceğine dikkat çekildi.