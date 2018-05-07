Sıcak hava balonu 'Rusya', Kerç Boğazı’ndan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

‘Rusya’ adlı dev sıcak hava balonunun, Krasnodar bölgesinden havalanarak Kerç Boğazı üzerinden ilk uçuşu yaptığı ve Rusya’nın iki kıyısını sembolik olarak birbirine bağladığı duyuruldu.

Sputnik’e konuşan bölgenin idari yetkilileri, sembolik uçuşun 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Balonun bu sabah Krasnodar bölgesinden havalanarak 2 saat sonra Kerç’e iniş yatığı kaydedildi.

Etkinliğin organizatörlerinden Aziz Luka (Voyno-Yasenetsky) Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi Rodion Şeyin, “Bugünkü uçuş sembolik olarak yapıldı, çünkü bu balon, önümüzdeki sonbaharda ünlü seyyah ve araştırmacımız Fyodor Konyuhov’un kaldıracağı ‘Rusya’ adlı dev sıcak hava balonunun küçük bir kopyası. Bu balon antrenman ve o uçuşa hazırlık amacıyla yapıldı. Balon 4 bin metreküplük bir hacme sahip, Kerç Boğazı üzerinden uçuş ilk kez gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

Krasnodar Bölgesi Tatil Beldeleri ve Turizm Bakanlığı’ndan Georgiy Gruşin de, “İki bölgemizi sembolik olarak birleştiren bu tarihi başarı, Kırım ve Krasnodar bölgesi sakinlerinden ve turistlerden çok ilgi görüyor. Yakında Kırım köprüsü üzerinden de birleşeceğiz ve ortak bir tatil sezonu geçireceğiz. Bu sezonun arifesinde, Kırım ve Krasnodar bölgesi turizm bakanlıkları arasında anlaşmalar yapıldı. Bu vesileyle ortak turistlerimizin sayısının giderek artmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.