Rosatom: Akkuyu NGS'ye yatırımcı çekme konusunda acele etmiyoruz

Rus basınına demeç veren Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev'e Akkuyu NGS'de hisse satın alacak yatırımcının belli olup olmadığı soruldu.

Lihaçev, "Bu konuda temaslarımız olacak ancak acele etmiyoruz" yanıtını verdi.

Lihaçev, Akkuyu NGS için bu yıl bir yatırımcı bulacaklarını sanmadığını sözlerine ekledi.

Rosatom ve Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumu, haziranda Türk şirketlerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sermayesine katılmasını öngören ön protokolü imzalamıştı. Ancak daha sonra şirketler projeden çekilme kararı almıştı.