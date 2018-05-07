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    Atatürk Havalimanı / THY

    THY'nin Rusya'daki 10. güzergahı Krasnodar

    © REUTERS / Murad Sezer
    Rusya
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    Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Krasnodar seferleri resmen başladı. THY'nin Rusya’daki 10. güzergahı için Krasnodar şehrinde tören yapıldı.

    Krasnodar Havaalanı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Krasnador Havaalanı protokolü, birim müdürleri ve THY personeli katıldı.

    'TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAĞIZ'

    Türk Hava Yolları (THY) / Boeing 737-800
    © REUTERS / Murad Sezer
    THY 3 ayda 16.7 milyon yolcu taşıdı
    Törende konuşan Türkiye'nin Başkonsolos Özigci, Türkiye ve Rusya arasında son dönemlerde ilişkilerin her alanda gelişim gösterdiğine dikkat çekti. Özigci, "Biz THY'nin Krasnador uçuşlarıyla Türk-Rus ilişkilerinin her alanda gelişimine önemli katkıda bulunacağına inanıyor, uçuşların hayırlı olmasını diliyor, THY'yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    'HAFTADA 5 SEFER DÜZENLENECEK'

    Sputnik'e konuşan THY Basın Sözcüsü İsmail Velioğlu, Krasnodar şehrine haftada karşılıklı olarak 5 sefer düzenleyeceklerini belirtti.

    GİDİŞ DÖNÜŞ 280 DOLARA UÇULABİLECEK

    İstanbul'dan Krasnodar'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 280 USD'den başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilir.

    THY, halihazırda Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Yekaterinburg, Voronej, Samara ve Ufa şehirlerine sefer düzenliyordu.

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    Etiketler:
    Türk Hava Yolları (THY), Krasnodar, Rusya, Türkiye
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