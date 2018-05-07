Kadirov'dan terörle mücadelede Putin'in rolüne vurgu

© Sputnik / Said Tsarnaev Kadirov: Çeçenistan'a gönderilen teröristleri bekliyoruz

Putin'in Kremlin'de 4. döneme başlaması vesilesiyle Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kadirov, "Çeçenistan dönüştü. 18 yıl önce okul, yol, altyapı yoktu. Ekonomi dipteydi ve işsizlik oranı yüzde 100'dü. Ana sorun ise terördü. Putin ve iradeli kararları sayesinde uluslararası terörle mücadelede galip geldik, ekonomimizi iyileştirdik ve artık sosyal sorunlara çözüm üretiyoruz" dedi.

'ÇEÇENİSTAN'DA YAŞAM DEĞİŞTİ'

Kadirov, 18 yıl içinde Çeçenistan'daki yaşamın da değiştiğinin altını çizdi.

Çeçen lideri, "Halkımız, Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan refah bir bölgede tamamen farklı hayatlar yaşıyor. Bu, Putin'in başarısı" diye ekledi.