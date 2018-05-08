Rusya parlamentosunun alt kanadı, Medvedev'in başbakanlığını onayladı

Pazartesi günü 4. görev dönemine başlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Dmitriy Medvedev'i başbakan adayı gösterdi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Medvedev'in başbakanlığını onayladı.

2012'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Dmitriy Medvedev, bugün Duma'da yapılan oylama sonucunda yeniden başbakan olmaya hak kazandı.

Duma'ya giden Putin ve Medvedev'in katılımıyla yapılan oylamada en az 226 oy alması gereken Medvedev, 374 vekilin oyunu alarak koltuğun yeniden sahibi oldu. Medvedev aleyhinde oy kullanan vekillerin sayısı 56'da kaldı.

2012'de Duma'da yapılan oylamada Medvedev, 144'e karşı 299 oyla başbakan seçilmişti.

'PUTİN'İN KOYDUĞU HEDEFLERE ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİM'

Oylamanın ardından parlamentoya hitap eden Medvedev, vekillere verdikleri destek için teşekkür etti.

Medvedev, yeni hükümetin Putin'in koyduğu hedeflere ulaşacağından emin olduğunu vurguladı.