Rus MMK, Türkiye’deki çelik fabrikasının açılışını askıya alacak

MMK Ekonomi Direktörü Andrey Yeremin, bugünkü telefon konferansında şu açıklamada bulundu: “(Türkiye’deki) şirkete personel alımına başlama kararıyla ilgili olarak, biz henüz start vermedik, Avrupa’daki durum açıklığa kavuşacağı ana kadar bekliyoruz. Ayrıca ABD’nin Avrupa ülkelerine karşı uygulamaya koyduğu gümrük vergileriyle ilgili belirsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Yani durumun daha elverişli hale gelmesini bekleyeceğiz”.

Şirketin, Türkiye’de üretimi başlatma kararını geçtiğimiz şubat ayında, ABD’nin çeliğe gümrük vergisi uygulamadan önce aldığını hatırlatan Yeremin, halihazırda Türkiye’nin de çeliğe vergi uygulamayı düşündüğünü belirterek, “Bu, Türkiye’deki MMK Metalürji adına olumlu bir gelişme olur” dedi.

Daha önce MMK Metalürji fabrikasındaki üretimin temmuz ayında açılacağı açıklanmıştı.