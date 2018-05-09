Lavrov: Nükleer anlaşmaya bağlı kalacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı almasına karşın, Rusya'nın, taraflarından biri olarak İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin çekilme kararı vermesine karşın Rusya'nın İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı olup olmadığı sorusu karşısında, "Evet (bağlıyız)" yanıtını verdi.

Lavrov daha önce nükleer anlaşma meselesi ile birlikte BM'nin Ortadoğu'ya ilişkin kararı, Paris İklim Konferansı Deklarasyonu, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel prensipleri gibi büyük anlaşmaları bozmaya yönelik girişimlerinin ardından ABD'nin müzakere edilebilirliğinin akıllarda giderek daha da soru işaretlerine yol açtığını söylemişti.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: İran nükleer anlaşmasından çekiliyoruz, yaptırımlar yeniden geliyor

ABD lideri Trump'ın çekilme kararını açıklaması ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerindeki mevkidaşları ile görüşmesi bekleniyor.

Anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya da anlaşmanın devamı konusunda çağrı yapmış fakat Trump'ı ikna edememişlerdi.

Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma, Temmuz 2015'te, Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan 5+1 ülkeleri ile imzalanmış, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını kısıtlaması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılması kararı alınmıştı.