Moskova'da yüz binler Ölümsüz Alay yürüyüşünde buluştu

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda gerçekleşen Büyük Vatan Savaşı’nda Naziler’e karşı elde ettiği zaferin kutlandığı bu günde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Moskova'daki Ölümsüz Alay yürüyüşüne katılan yüz binlerce kişi ellerinde savaşa katılan atalarının fotoğraflarını taşıyor.

İlk kez 2012’de Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlenen ve daha sonra ülke geneline ve dünyaya yayılan yürüyüş sırasında katılımcılar, zafer ve savaş temalı şarkılar da söylüyor.