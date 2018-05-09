Ukrayna'nın yasakladığı Rus şarkıcı, Eurovision için Portekiz yolcusu: Hayalim gerçek oldu

Ukrayna’nın giriş yasağı koyması nedeniyle geçen yıl Kiev’de düzenlenen yarışmaya katılamayan Rusya'nın Eurovision şarkı yarışmasındaki temsilcisi Yuliya Samoylova, bu yıl Portekiz’deki yarışmaya katılacak olmasını 'bir hayalin gerçeğe dönüşmesi' olarak niteledi.

Kırım'ın 2014'te Rusya topraklarına katılması gerekçe gösterilerek geçen yıl Kiev'deki Eurovision'da sahne alması yasaklanan Samoylova, Portekiz'de bir yıl gecikmeyle de olsa Rusya'yı temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Cumartesi günü Lizbon'da düzenlenecek yarışma öncesi AFP'ye konuşan şarkıcı, "Olmak istediğim yerdeyim. Bu yarışmaya katılmak, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Elbette Kiev'de sahne alamayacağımı öğrenince üzüldüm ancak bir sonraki yıl yeniden katılacağımı öğrenince hayatın devam ettiğini düşündüm" dedi.

Samoylova'nın Rusya'yı ‘I Won't Break' parçasıyla temsil edeceği açıklanmıştı.

​GEÇEN SENE KATILAMAMIŞTI

Samoylova, geçen yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Flame Is Burning adlı şarkıyla Rusya'yı temsil edecekti. Ancak Ukrayna Güvenlik Servisi, şarkıcının Kiev'den izinsiz olarak Kırım'a gittiği gerekçesiyle Samoylova'nın 3 yıl ülkeye giriş yapmasını yasaklamıştı.

Eurovision uluslararası şarkı yarışması bu yıl 43 ülke temsilcisinin katılımıyla 8-12 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.