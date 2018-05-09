Putin ile Netanyahu, Kremlin'de Ortadoğu'daki durumu konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü törenine katılmak üzere Moskova'ya gelen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kremlin'de bir araya geldi.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, Ortadoğu'daki durumu, Zafer Günü vesilesiyle faşizmle mücadeleyi ve ikili ilişkileri ele aldı.

Ortadoğu'daki durumun son derece ciddi olduğunu kaydeden Putin, zorlu sorunlara Netanyahu ile ortak çözüm yolları bulmayı umduğunu belirtti.

'NAZİZME BAKIŞ RUSYA VE İSRAİL'İ BİRLEŞTİRİYOR'

Putin, Netanyahu'ya Moskova'daki Zafer Günü etkinliklerine katıldığı için teşekkür etti.

Rus lider, İsrail'de faşizme ve Nazizme nasıl bakıldığını bildiklerini kaydederek, bu tutumun Rusya ve İsrail'i birleştiğinin altını çizdi.

'SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ZAFERE GÖTÜREN EYLEMLERİNİ HER ZAMAN ANIMSIYORUZ'

Netanyahu da, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve Sovyetler Birliği'nin zafere götüren eylemlerini her zaman anımsadıklarını vurguladı.