Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'yle ABD’nin kararını ve İsrail’in Suriye’ye saldırılarını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını ve İsrail’in dün gece Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısını ele aldığı bildirildi.

© AP Photo / Baz Ratner İsrail ordusu savaşa hazır duruma getirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, "Esas konulardan, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrasında nükleer anlaşmanın etrafındaki durum istişare edildi. Söz konusu karar ile ilgili duyulan derin endişe dile getirildi ve bu belgenin önemine bir kez daha vurgu yapıldı" diye konuştu.

Peskov, "Toplantıda ayrıca İsrail'in dün gece gerçekleştirdiği hava saldırıları dâhil olmak üzere, Suriye'deki durum da ele alındı. Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında bugün yapılacak görüşmeyle ilgili olarak bu konuda ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündeminde Rusya'nın iç meselelerinin de yer aldığını belirten Peskov, toplantıya katılanların birbirilerini 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla kutladıklarını da sözlerine ekledi.