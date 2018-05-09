Rus Dışişleri: ABD yeni yaptırımlarla Suriye’ye saldırının başarısızlığını telafi etmeye çalışıyor

Washington'un yeniden Rusya'ya karşı ek yaptırımları gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, "Formalite olarak Rusya'yı, ülkemizle hiçbir alakası olmayan, İran, Kuzey Kore ve Suriye ile askeri-teknik işbirliğini yasaklayan Amerikan yasasını ihlal etmekle suçlamaya çalışıyorlar. Gerçekteyse ABD tarafından 14 Nisan'da İngiltere ve Fransa ile birlikte uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenen füze saldırısının uğradığı fiyasko için basit bir hesaplaşma isteğinin söz konusu olduğu görülüyor" ifadelerine yer verildi.

'105 FÜZEDEN 22'Sİ HEDEFİ BULDU'

© AP Photo / Peter Dejong ABD’nin OPCW temsilcisi, müttefiklerine Rusya ve Suriye’nin brifingine katılmamaları için yalvardı

Mojayskiy Uzay Akademisi'ne bağlı uçaksavar birliklerinin Gatçina eğitim merkezinin ve Rusya Hava Kuvvetleri 183. Muhafız Füze Alayı'nın ABD'nin yeni yaptırım listesine dâhil edilmesiyle bu sonuca varıldığı ifade edilen açıklamada, "Batılı saldırganların füzelerinin büyük bir kısmını düşüren Suriye hava savunma birliklerindeki askerlere iyi eğitim verilmiş olmasının karşılığı olduğu ortada" dendi.

ABD, Fransa ve İngiltere, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarını gerekçe göstererek 14 Nisan'da Suriye'ye füzeli saldırı düzenledi.

Can kaybının yaşanmadığı saldırının düzenlendiği noktalardaki hasarın da asgari düzeyde olduğu anlaşıldı.

ABD, Fransa ve İngiltere savunma bakanlıkları, füzelerin tümünün belirlenen hedeflere isabet ettiğini açıklarken, Rusya Genelkurmay Başkanlığı füzelerin kalıntılarını sergileyerek büyük bir kısmının Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ya da havada bozulduğunu ve neticede 105 füzeden en fazla 22'sinin hedeflerine isabet ettiğini ortaya koydu.