Rusya’yı Kırım’a bağlayacak köprünün otoyol kısmının yapımı tamamlandı

Nihai kararda, sunulan otoyol köprüsünün projeye ve taleplere uygun şekilde yapıldığı ifade edildi.
Anlaşmaya göre yapımın önümüzdeki aralık ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü hatırlatan FKU Uprdor ‘Taman’ Başkanı Roman Novikov, “Ama çalışmalar belirlenen tarihten çok önce, mayıs başlarında, tamamlandı. Stroygazmontaj şirketi kendi yükümlülüklerini yüksek profesyonel seviyede yerine getirdi” diye açıkladı.
Novikov, halihazırda köprüde, mayısın ikinci yarısında yapılması planlanan açılış töreni için gereken hazırlık çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.
Stroygazmontaj şirketinin, Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmının yapımına devam ediyor. Bu kısmın, Aralık 2019’da teslim edilmesi planlanıyor.
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