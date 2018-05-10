Rusya’yı Kırım’a bağlayacak köprünün otoyol kısmının yapımı tamamlandı

Kerç boğazı üzerinden Rusya’yı Kırım’a bağlayacak olan köprünün otoyol kısmının yapımının tamamlandığı belirtildi. Mayısın ikinci yarısında planlanan açılış töreni için hazırlıklar başlatıldı.

Köprünün otoyol kısmının yapımının siparişçisi Rusya Federal Otoyolları Ajansı’na bağlı FKU Uprdor ‘Taman’ şirketinden yapılan açıklamada, “(Yapımı üstlenen inşaat şirketi) Stroygazmontaj şirketi, Kırım Köprüsü’nün otoyol kısmının yapımını tamamladı. Köprü, proje siparişçisi, müteahhit, yapım kontrolü ajansı ve tasarım bürosu temsilcilerinden oluşan komisyona sunuldu” ifadeleri kullanıldı.

Nihai kararda, sunulan otoyol köprüsünün projeye ve taleplere uygun şekilde yapıldığı ifade edildi.

Anlaşmaya göre yapımın önümüzdeki aralık ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü hatırlatan FKU Uprdor ‘Taman’ Başkanı Roman Novikov, “Ama çalışmalar belirlenen tarihten çok önce, mayıs başlarında, tamamlandı. Stroygazmontaj şirketi kendi yükümlülüklerini yüksek profesyonel seviyede yerine getirdi” diye açıkladı.

Novikov, halihazırda köprüde, mayısın ikinci yarısında yapılması planlanan açılış töreni için gereken hazırlık çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Stroygazmontaj şirketinin, Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmının yapımına devam ediyor. Bu kısmın, Aralık 2019’da teslim edilmesi planlanıyor.