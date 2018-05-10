Peskov: ABD'nin İran kararında örtülü korumacılık var

Peskov, bugünkü basın toplantısında ABD'nin nükleer anlaşmayla ilgili kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının örtülü korumacılık içerdiğini ve Dünya Ticaret Örgütü normlarını ihlal ettiğini vurguladı.

"Bu konuda birçok soru işareti var. Bildiğiniz gibi, Paris de dahil Avrupalı başkentler, İran'da faaliyet yürüten ve ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecek olan Fransız ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarının zarar görmesinden duydukları rahatsızlığı kamuoyu nezdinde açıkladı" diye devam eden Peskov, şu ifadeleri kullandı: "Burada fiilen bir örtülü korumacılık söz konusu. Bu adım, Dünya Ticaret Örgütü normlarıyla baştan sona çelişiyor. Hiç kuşkusuz, hukukçuların da katılımıyla bu konuda yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor."

Ayrıca Peskov, Avrupalı siyasetçilerin ulusal çıkarları korumak için tüm uluslararası mekanizmaları devreye sokmayı planladıklarına dair bir izlenim edindiklerini kaydetti.

