Lavrov: ABD'nin İran kararı BMGK kararıyla tezat oluşturuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasının BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla tezat oluşturduğunu ve bu adımın sonuçlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Moskova'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD yönetiminin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmadan çıkma kararı Rusya'da derin bir endişe yaratıyor. Aynı zamanda bu adım, BMGK'nın 2231 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ediyor" dedi.

Lavrov, "İran'ın bu karara verdiği orantılı tepkiyi takdir ediyoruz. Zira Washington'un adımının tüm sonuçlarının analiz edilmesi gerekiyor. Acele etmek muhtemelen fayda sağlamazdı. Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve İran'ın bu analizi yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın bunun üzerinde çalıştığını ve en kısa sürede görüşlerini açıklayacağını da vurguladı.