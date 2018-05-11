Lavrov: Ortadoğu'nun jeopolitik konfigürasyonunu değiştirme girişimleri Moskova'yı tedirgin ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile görüşmesinde Ortadoğu'daki sınırları değiştirme girişimlerine tepki gösterdi.

Lavrov, "Filistin sorununu en arka plana atmak için yapılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın jeopolitik konfigürasyonunu değiştirme girişimleri Moskova'yı endişelendiriyor" dedi.

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Bunun çok tehlikeli bir yol olduğunun altını çizen Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "Suriye, Yemen, İran ve Libya'da yaşananların önemi ve vahameti ile bu sorunların çözümü için ilave çaba ortaya koyulması gerektiği göz önüne alındığında, bölgedeki atmosferi olumlu yönde değiştirme açısından en büyük öneme sahip Filistin sorununu sonraya bırakma hakkına sahip değiliz."