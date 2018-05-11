Rusya Savunma Bakanlığı: Yurtdışında nükleer patlamaları gizleme çalışmaları yapılıyor

"Bu tür patlamaları gizlice yapmak teknik açıdan daha kolay, bu yönde buluşlar var ve geliştirme çalışmaları sürüyor" diyen Tokarev, özellikle nükleer patlayıcıların gücünün azaltılması, patlayıcıların gömüldüğü derinliğinin arttırılması ve denemelerin sismik dalga oluşumunun yoğunluğunu azaltan jeolojik kayaçlarda yapılması gibi olanakların kullanıldığını vurguladı.
Tokarev, "Denemeler ayrıca sismik bakımdan aktif bölgelerde de yapılabiliyor, bu tür yerlerde deprem, yanardağ püskürmesi gibi doğal tektonik süreçler ortamında, sismik kaynağın tanımlanması, bilim ve uygulama çalışmaları gerektiren zor bir görev haline geliyor, bu tür görevlerse, departmanımızın benzersiz bilgi ve deneyime sahip uzmanları tarafından çözülüyor" ifadelerini kullandı.
Tokarev, nükleer denemeleri izleme amaçlı bilimsel yöntemlerin Özel Kontrol Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirildiğini de sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)