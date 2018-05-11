Rusya Savunma Bakanlığı: Yurtdışında nükleer patlamaları gizleme çalışmaları yapılıyor

Nükleer denemelerin kontrolünden sorumlu Rus askeri uzmanlar, dış ülkelerde nükleer patlamaların gizlenmesi için projeler geliştirildiğini, Rusya'daysa bu nedenle bu tür olayların takip yöntemlerinin üzerinde çalışıldığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı Özel Kontrol Dairesi Başkanı İgor Tokarev, Sputnik'e verdiği röportajda nükleer silahların atmosferde, uzay boşluğunda ve su altında denenmesini yasaklayan anlaşma doğrultusunda nükleer silaha sahip devletlerin yeraltında nükleer denemeler yapmaya başladıklarını hatırlattı. Rus yetkili, bu tür denemelerin sadece sismik tarama araçlarıyla tespit edilebildiğine dikkat çekti.

"Bu tür patlamaları gizlice yapmak teknik açıdan daha kolay, bu yönde buluşlar var ve geliştirme çalışmaları sürüyor" diyen Tokarev, özellikle nükleer patlayıcıların gücünün azaltılması, patlayıcıların gömüldüğü derinliğinin arttırılması ve denemelerin sismik dalga oluşumunun yoğunluğunu azaltan jeolojik kayaçlarda yapılması gibi olanakların kullanıldığını vurguladı.

Tokarev, "Denemeler ayrıca sismik bakımdan aktif bölgelerde de yapılabiliyor, bu tür yerlerde deprem, yanardağ püskürmesi gibi doğal tektonik süreçler ortamında, sismik kaynağın tanımlanması, bilim ve uygulama çalışmaları gerektiren zor bir görev haline geliyor, bu tür görevlerse, departmanımızın benzersiz bilgi ve deneyime sahip uzmanları tarafından çözülüyor" ifadelerini kullandı.

Tokarev, nükleer denemeleri izleme amaçlı bilimsel yöntemlerin Özel Kontrol Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirildiğini de sözlerine ekledi.