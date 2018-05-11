Putin, Trump'ın İran kararını UAEK Başkanı Amano ile konuşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Mayıs'ta Soçi'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano ile bir araya geleceği belirtildi.

© REUTERS / Philippe Wojazer Putin ve Macron, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın korunmasından yana

ABD Başkanı Donald Trump'ın P5+1 ülkeleri ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararı tartışılmaya devam ederken Rus lider Putin'in UAEK Başkanı Amano ile önemli bir görüşme yapacağı açıklandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Amano arasındaki görüşmenin ABD'nin nükleer anlaşmayla ilgili kararı göz önüne alındığında özel bir önem taşıdığını kaydetti.

Uşakov, Soçi'deki görüşmenin taşıdığı özel önemin herkes tarafından açık şekilde anlaşıldığının altını çizdi.