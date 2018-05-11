Rusya: ABD’nin İran ile yapılan ‘nükleer anlaşmadan’ çekilme kararı hatalı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının aceleci ve hatalı olduğunu, Rusya’nın anlaşmanın dağılmaması ve çalışmaya devam etmesi için çaba sarf ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmeye karar verdiği, İran ile yapılan nükleer anlaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşakov, şöyle konuştu:

"Biz her düzeyde anlaşmanın korunması gerektiğini vurguluyoruz, zira bu anlaşma sadece bölgedeki değil, dünyadaki istikrarın sağlanması için kilit öneme sahip. Anlaşma ayrıca nükleer silahların yayılmaması bakımından da son derece önemli."

Uşakov, "ABD yönetiminin kararını aceleci ve hatalı buluyoruz, anlaşmanın dağılmaması ve ileride çalışmaya devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Uşakov, Rusya'nın bu görüşü paylaşan tek ülke olmadığını da sözlerine ekledi.