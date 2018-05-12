Rus Büyükelçi Yerhov 'Sobibor' filminin galasına katıldı

Yerhov, burada yaptığı konuşmada, filmin, Rus yönetmen Konstantin Khabensky tarafından çekildiğini belirterek, "Bu sert ve ağır bir film ancak bu hayatın gerçeği ve bizim bilmemiz gereken ortak tarihimiz. Bugün sahip olduğumuz barış ortamının taşıdığı değeri ve savaşın ne kadar korkunç, sert ve acımasız olduğunu anlamak için atalarımızın bizzat yaşadığı bu dehşetin tamamını bilmemiz gerekir" dedi.
Rus Büyükelçi Yerhov: İkinci Dünya Savaşı tarihini yeniden yazmak ve bunu kendi siyasi çıkarlarına uygun hale getirmek isteyen çevrelerin sesi, son dönemde giderek daha yüksek çıkıyor https://t.co/FIHG9Deo2n pic.twitter.com/fp1MyImcDh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2018
Ölümcül Nazizm ideolojisinin bürünebileceği barbar hallerin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Yerhov, özellikle çok uluslu Sovyet halkının düşmandan en sert darbeleri aldığı değerlendirmesinde bulundu.
'REICHSTAG'IN ÜZERİNE KIZIL BAYRAĞI DİKEN BİZZAT SOVYET ORDUSUYDU'
Sovyetler Birliği topraklarında İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren belirleyici muharebelerin yapıldığını aktaran Yerhov, "Berlin'e giren ve Alman Parlamentosu Reichstag'ın üzerine zaferin sembolü olan kızıl bayrağı diken bizzat Sovyet ordusuydu" diye konuştu.
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