Kadirov: Paris saldırganının Fransa'daki özel servislerle temasta olduğu izlenimi var

Kadirov, Telegram kanalından Paris saldırganı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamzat Azimov gerçekten 14 yaşına geldiğinde Rusya pasaportu almış. Fakat bu pasaport şu anda geçerli değil, çünkü 20 yaşındayken yeni pasaport almamış" ifadelerini paylaştı.

Azimov'un sahip olduğu görüşlerin sorumluluğunun Fransız topluma ait olduğunu belirten Kadirov, "Bu kişi Çeçenistan'da sadece doğdu. Kişiliğinin oluşumu, görüş ve inançlarıysa Fransız toplumunda şekillendi" açıklamasında bulundu.

Edindiği bilgilerden Azimov'un Fransa'daki kolluk kuvvetleri ve özel servislerle temasta olduğu sonucuna varılabileceğini ifade eden Kadirov, bu konuda şimdilik yanıtı olmayan birçok soruların bulunduğunu da vurguladı.

Kimliği belirsiz bir kişinin dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişiyse yaralanmıştı. Daha sonra saldırganın 20 yaşında bir Çeçen olduğu aktarılmıştı. Saldırgan güvenlik güçlerince vurularak öldürülmüştü.