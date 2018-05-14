Lavrov: ABD'nin Suriye'ye Arap askeri gönderme planı, sorumluluğu paylaşma amacı taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'ye Arap ülkelerinin askeri birliklerini göndermeyi planlayan ABD'nin Suriye'nin egemenliğinin ihlalinden doğan sorumluluğu paylaşma amacında olduğunu söyledi. Lavrov, ret cevabından memnun olduklarını da kaydetti.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek

Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mısırlı mevkidaşları Semih Şükrü ve Sıdkı Subhi ile Moskova'da 2+2 formatında bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'ye Arap ülkelerinin birliklerini gönderme planını ele aldıklarını söyledi.

Planın iki amacı olduğunu düşünen Lavrov, "Birincisi, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalinden doğan sorumluluğu paylaşmak. İkincisi de, elbette finansal yükü dağıtmak. Washington yönetimi, bunu açıkça dile getiriyor. Bu davetin ardında kimin olduğunu sanırım herkes anlıyor" dedi.

'KAHİRE'NİN KARARINDAN MEMNUNUZ'

Mısır'ın ABD'nin bu planına karşı çıktığını ve Suriye'ye asker göndermeyeceğini aktaran Lavrov, Kahire'nin bu tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.