Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev’de RİA Novosti ofisine zorla girdi

‘SORUŞTURMA AMAÇLI' İDDİASI
Konuyla ilgili SBU'dan yapılan açıklamada ‘Rusya kontrolündeki basın kuruluşlarına yönelik soruşturma amaçlı eylemler yürüttükleri' ifade edildi. SBU Basın Sözcüsü Yelena Gitlyanska, güvenlik güçlerinin Rus basın kuruluşlarının Ukrayna'ya karşı hibrit enformasyon savaşı yürütmek için kullanıldığını tespit ettiğini ileri sürdü.
SBU, operasyonla ilgili ayrıntılı bilgiyi daha sonra vereceğini de açıkladı.
RUS GAZETECİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sabah saatlerinde Kiev'de RİA Novosti'nin Ukrayna ofisinden gazeteci Kirill Vışinskiy'i gözaltına almıştı.
RİA Novosti'nin ve Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Kiev'e Vışinskiy'i serbest bırakma ve Rus basın kuruluşlarına yönelik soruşturmayı durdurma çağrısı yapmıştı.
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