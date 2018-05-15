Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev’de RİA Novosti ofisine zorla girdi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev’de RİA Novosti’nin Ukrayna ofisine zorla girdi. Olay sırasında binada bulunan bir gazeteci ile temas kesildi.

© Sputnik / Aleksey Kudenko Ukrayna, 2 Rus gazeteciyi sınır dışı etti

Ukrayna Güvenlik Servisi görevlileri Kiev'de bu sabah RİA Novosti ofisine zorla girdi. Daha sonra ise ofiste bulunan kadın gazeteci ile irtibat kesildi. Görgü tanıkları görevlilerin yanlarındaki kriko ile ofisin bulunduğu binaya girdiğini söyledi.

‘SORUŞTURMA AMAÇLI' İDDİASI

Konuyla ilgili SBU'dan yapılan açıklamada ‘Rusya kontrolündeki basın kuruluşlarına yönelik soruşturma amaçlı eylemler yürüttükleri' ifade edildi. SBU Basın Sözcüsü Yelena Gitlyanska, güvenlik güçlerinin Rus basın kuruluşlarının Ukrayna'ya karşı hibrit enformasyon savaşı yürütmek için kullanıldığını tespit ettiğini ileri sürdü.

SBU, operasyonla ilgili ayrıntılı bilgiyi daha sonra vereceğini de açıkladı.

RUS GAZETECİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sabah saatlerinde Kiev'de RİA Novosti'nin Ukrayna ofisinden gazeteci Kirill Vışinskiy'i gözaltına almıştı.

RİA Novosti'nin ve Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Kiev'e Vışinskiy'i serbest bırakma ve Rus basın kuruluşlarına yönelik soruşturmayı durdurma çağrısı yapmıştı.