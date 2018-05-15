Peskov: Filistinlilerin ölümü derin bir endişe yaratıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması sırasında düzenlenen protestolarda İsrail ordusu tarafından çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin derin bir endişe yarattığını söyledi.

Peskov, "Çok sayıda Filistinlinin ölmesinin endişe yaratmaması imkansız. Bildiğiniz gibi, Moskova en başından beri ABD'nin eylemlerinden duyduğu rahatsızlığı ve bunların Ortadoğu'da gerilimi tırmandırabileceğini dile getirdi. Maalesef, bu gerçekleşti" dedi.

Gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini kaydeden Peskov, başta Ortadoğu Dörtlüsü olmak üzere tüm tarafların gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan büyükelçiliğinin açılış töreni öncesinde Gazze sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda 59 Filistinli ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Rusya, Kudüs'ün statüsü konusunda BM kararlarına bağlılığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2017'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Doğu Kudüs'ün statüsünün Filistin devletinin başkenti olarak ele alındığı BM'nin çözümün ilkeleriyle ilgili kararlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bununla birlikte, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz."

Haziran 2017'de İsrail yönetimi, Rusya'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını önermişti. Ancak Moskova, Filistin ve İsrail arasında ilişki tesis edilinceye kadar bu yönde adım atma niyetinde olmadığı yanıtını vermişti.