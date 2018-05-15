Kremlin: Putin ve Macron, İran nükleer anlaşmasını konuştu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini çektiği İran nükleer anlaşması ve Suriye’deki durumu ele aldı. Putin, Paris’te gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı da diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Macron'un bugün telefonla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada "Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, ABD'nin İran nükleer programının düzenlenmesine yönelik ortak eylem planından çekilmesinden sonra daha da zorlaşan duruma özellikle dikkat verdi. Taraflar Rusya ve Fransa'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik bağlığını doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, tarafların gündeminde Suriye'deki durum da vardı.

Putin, görüşmede Macron'a Paris'te gerçekleştirilen ve en az 2 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısıyla ilgili başsağlığı da diledi.

Macron, gelecek hafta Rusya'da gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak.