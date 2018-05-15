Rusya: İdlib'in 'barış bölgesi' olması için Türkiye'nin yardımını bekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Suriye Temsilcisi ve Astana görüşmelerinde Rusya'nın müzakerecisi olan Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin, Suriye'deki İdlib bölgesinde durumun istikrar kazanmasına ve hükümet ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmasının önlenmesine yardım etmesini beklediklerini söyledi.

Lavrentyev Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin tamamlanması ardından, Astana sürecinin garantör ülkelerinden biri olan Türkiye'nin İdlib'deki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine gelirsek, bu bölgede istikrar ve sükunet sağlama yükümlülüğünü üzerine alan Türk meslektaşlarımızın yardımını bekliyoruz" diyen Lavrentyev şu ifadeleri kullandı: "En önemlisiyse, hükümet ile barış yapmayan militanlar da dahil olmak üzere muhalifler ve hükümet güçleri arasında yeni cepheleşmeler oluşmasını önleyebilmek."

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Rus Özel Temsilci şöyle devam etti: "(İdlib'deki) gözlem noktalarına Türk gözlemcilerin yerleştirilmesinin, hükümete karşı saldırgan ya da provokasyon amacı taşıyan eylemlere girişilmesinin engellenmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yakın zamanda birinci İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları boyunca Türk askerlerinin görev yapacağı 12 gözlem noktası oluşturulacak."