Rusya: İdlib'in 'barış bölgesi' olması için Türkiye'nin yardımını bekliyoruz

"İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine gelirsek, bu bölgede istikrar ve sükunet sağlama yükümlülüğünü üzerine alan Türk meslektaşlarımızın yardımını bekliyoruz" diyen Lavrentyev şu ifadeleri kullandı: "En önemlisiyse, hükümet ile barış yapmayan militanlar da dahil olmak üzere muhalifler ve hükümet güçleri arasında yeni cepheleşmeler oluşmasını önleyebilmek."
Rus Özel Temsilci şöyle devam etti: "(İdlib'deki) gözlem noktalarına Türk gözlemcilerin yerleştirilmesinin, hükümete karşı saldırgan ya da provokasyon amacı taşıyan eylemlere girişilmesinin engellenmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yakın zamanda birinci İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları boyunca Türk askerlerinin görev yapacağı 12 gözlem noktası oluşturulacak."
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