Ryabkov: Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararlarından dönme niyetinde değil

© REUTERS / Philippe Wojazer Kremlin: Putin ve Macron, İran nükleer anlaşmasını konuştu

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Ryabkov, Rus Dışişleri'nin değerlendirmelerine göre Washington'un ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta açıkladığı kararların tamamını uygulama niyetinde olduğunu belirtti.

'RUSYA VE ÇİN İRAN'LA İŞBİRLİĞİNE HAZIR'

Ryabkov, Rusya ve Çin'in anlaşmanın korunması için İran'la işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

"Ancak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmayı koruma çabaları başarısızlıkla sonuçlanırsa, anlaşma hükmünü yitirebilir" diye devam eden Ryabkov, bunun gerek uluslararası diplomasi gerekse de nükleer silahlanmayı önleme rejimi açısından büyük bir kayıp olacağını vurguladı.

'ANLAŞMAYI ABD'NİN KATILIMI OLMADAN SÜRDÜREBİLİRİZ'

Bu arada Ryabkov, Rusya'nın JCPOA kapsamında ABD'nin katılımı olmadan çalışma yapılmasını imkan dahilinde bulduğunu kaydetti.

Anlaşmanın ABD haricindeki tarafları olan Rusya, İran, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın mevcut durumda işleyiş için gerekli parametreleri belirlemesi gerektiğini söyleyen Ryabkov, "Bu konuda birçok şey başta Avrupa'dakiler olmak üzere siyasetçilerin iradesine bağlı" diye ekledi.