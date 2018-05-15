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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: ABD'nin nükleer kararının İran ve ötesine geçen sonuçları olacak

    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin İran ve anlaşmayı aşan sonuçları olacağını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin) ve Almanya (P5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklayan ABD'nin, anlaşmaya hala taraf ülkelere büyük baskı yaptığını söyledi.

    Moskova'da Filipinli mevkidaşı Alan Peter Cayetano ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkma kararı aldığı nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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    Lavrov, "ABD, anlaşmada kalmaya devam eden taraflara ciddi bir baskı yapacağını ve halihazırda yaptığını görüyoruz. Zira ABD, belirli ürünlerin sevkiyatı ve İran petrolü alımı da dahil olmak üzere İran ile ticaretin durdurulması konusunda ültimatom verdi. 60-90 günlük sürelerden söz ediyorlar. Bu, büyük baskı uygulanmasına yönelik bir plan" dedi.

    'AB'Lİ PARTNERLER ABD'YE BAĞIMLI OLMAMAK İÇİN ADIM ATIYOR'

    Bu arada Lavrov, AB'li partnerlerin İran'la ticari ve ekonomik ilişkilerde ABD'ye bağlı olmamak için birtakım adımlar attığını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    'ÇOK KAPSAMLI SONUÇLARI OLACAK'

    ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı ortak tazminat önlemleri alınması da dahil olmak üzere İran'ın nükleer programını anlaşmanın diğer taraflarıyla istişare etmekten yana olduklarını kaydeden Lavrov, mevcut durumun Atlantik ötesi ilişkileri etkileyebileceğini ve bunun da İran ve anlaşmanın ötesine geçen sonuçları olacağını vurguladı.

    'ABD, ANLAŞMADAN DOĞAN HAKLARINI KAYBETTİ'

    Lavrov, anlaşmadan çekilen ABD'nin bu belgeye ilişkin tüm haklarını kaybettiğinin açık olduğunun altını çizdi.

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    Etiketler:
    Baskı, ABD, AB-ABD İlişkileri, İran ile nükleer anlaşma, Sergey Lavrov, İran, Rusya
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