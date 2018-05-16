Putin: Yeni silahlar Rusya'nın imkânlarını kat be kat artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni silahların ülkenin imkanlarını kat be kat artırdığını ve önümüzdeki 10 yıl için dünyadaki stratejik dengeyi sağladığını belirtti.

Rus askeri yetkilileriyle görüşen Putin, "Bu yıl ilk kez geleceğe yönelik olan ve dünyada eşi benzeri olmayan silah ve sistemlerimiz sergilendi. Bu silah ve sistemler Rusya'nın güvenliğini sağlama imkanını kat be kat artırıyor, önümüzdeki 10 yıl için dünyadaki stratejik dengeyi koruma fırsatını sağlıyor" dedi.

İlgili silahlar üzerindeki çalışmaların gidişatını önceki toplantılarda ele aldıklarını hatırlatan Putin, "Bu silahların hazır olma durumunun farklı düzeylerde olduğunu biliyoruz. Bu konuları sürekli dikkat altında tutmaya devam edeceğiz" diye ekledi.