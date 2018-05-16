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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rus Dışişleri: Kudüs, Filistin ve İsrail'in başkenti olmalı

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın tutumuna göre Kudüs'ün hem Filistin hem de İsrail'in başkenti olması gerektiğini söyledi.

    Kudüs
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’te taraflara itidal çağrısı
    Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün inşa edildiği Kerç kentinde haftalık basın toplantısı düzenleyen Mariya Zaharova, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hakkında konuştu.

    Rusya'nın Kudüs'le ilgili tutumunun değişmediğini belirten Zaharova, "Kent, hem Filistin hem de İsrail'in başkenti olmalı ve tek tanrılı üç dinin inananları için açık olmalı" dedi.

    'NİHAİ STATÜYE TARAFLAR KARAR VERMELİ'

    Dera üzerinde seyreden bir füze
    © REUTERS / Alaa al-Faqir
    Rusya'dan İsrail ve İran'a itidal çağrısı
    Zaharova, kentin nihai statüsüyle ilgili parametrelerin taraflar arasında doğrudan diyalog yoluyla belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

    "Rusya, diyaloğu esas alan yaklaşımını sürdürecek. Şiddet sarmalının sona ermesi için BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu ile Arap Barış İnisiyatifi'nin kararları temelinde kapsamlı ve sonuç odaklı müzakere süreci en kısa sürede başlatılmalı" diye devam eden Zaharova, şöyle konuştu:

    'ULUSLARARASI TOPLUM ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞMALI'

    "Uluslararası toplumun rolü, iki devletli çözümün uygulanması için gerekli koşulların oluşmasını engelleyen tek taraflı adımlar atmak değil, Filistinlilere ve İsraillilere uzun vadeli adil ve her iki tarafın çıkarlarını gözeten bir dünya kurmaya yöneltmektir."

    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    Filistin yönetiminden, Rusya'nın müzakere teklifine yeşil ışık
    RUSYA, BM KARARLARINA BAĞLILIĞINI KORUYOR

    Rusya, Kudüs'ün statüsü konusunda BM kararlarına bağlılığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2017'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Doğu Kudüs'ün statüsünün Filistin devletinin başkenti olarak ele alındığı BM'nin çözümün ilkeleriyle ilgili kararlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bununla birlikte, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz."

    Haziran 2017'de İsrail yönetimi, Rusya'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını önermişti. Ancak Moskova, Filistin ve İsrail arasında ilişki tesis edilinceye kadar bu yönde adım atma niyetinde olmadığı yanıtını vermişti.

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    Etiketler:
    Arap Barış İnisiyatifi, BM Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi, BM, Mariya Zaharova, Kudüs, Filistin, Kırım, İsrail, ABD, Rusya
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