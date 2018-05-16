Rusya’dan Ukrayna’ya nota

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin, bakanlığın Kiev’e RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy’nin gözaltına alınması ile ilgili 2 nota gönderdiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Karasin, Kiev’e gözaltı ile ilgili nota gönderilip gönderilmediği sorusuna "2 nota gönderildi" cevabını verdi.

Karasin 2 nota gönderilmesinin nedeninin durumun endişe verici olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev’de Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti’nin Ukrayna ofisine zorla girmiş ve arama yapmıştı. Vışinskiy de gözaltına alınmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Basın Sözcüsü Yelena Gitlyanska, güvenlik güçlerinin Rus basın kuruluşlarının Ukrayna’ya karşı hibrit enformasyon savaşı yürütmek için kullanıldığını tespit ettiğini ileri sürmüştü.

