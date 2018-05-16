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    Kedi Mostik

    Kırım Köprüsü'nü Putin'den önce kedi Mostik denetledi

    © Sputnik / Georgy Zimarev
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya ile Kırım'ı Kerç boğazı üzerinden birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün açılışını yaptı. Putin'in kullandığı kamyonun liderlik ettiği konvoyun açılış sürüşünden önce ilk denetimi, köprünün maskotu kedi Mostik yaptı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kırım Köprüsü'nün açılış törenine katıldı ve köprüdeki ilk geçişi yapan yaklaşık 30 araçlık konvoya Putin'in kullandığı kamyon liderlik etti.

    Açılış sürüşünden önce köprünün denetimini ise kedi Mostik yaptı.

     

    Mostik'in Instagram hesabında "Köprüde ilk önce ben 19 kilometre koştum. Her şey hazır!" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapıldı.

    ​Paylaşımda bugünden itibaren köprüye herkesin bizzat gelebileceği de belirtildi.

    'AVRUPA'NIN EN UZUN KÖPRÜSÜ'

    Kerç Köprüsü (Kırım Köprüsü)
    © Sputnik /
    Putin Kırım Köprüsü’nü, kedi Mostik ise Putin’i inceledi
    Kırım Köprüsü, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Vasco da Gama Köprüsü'nü geride bırakarak Avrupa'nın en uzun köprüsü oldu.

    Projenin inşasında 228 milyar ruble (3.7 milyar dolar) harcandı.

    Karadeniz ve Azov denizleri üzerindeki Kerç boğazı üzerinden geçen köprünün dört şeritli yol kısmının aralık ayında açılması planlanıyordu.

    Ancak proje erken bitti ve bugün araç trafiğine açılan köprü günde 40 bin araç taşıyabilecek. Köprünün tamamının ise 2019 sonuna kadar inşa edilmesi planlanıyor.

    Kerç'ten başkent Simferepol'e olan otoyolun da 2020'de tamamlanması amaçlanıyor.

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    Etiketler:
    Kedi, Mostik, Kırım Köprüsü, Vladimir Putin, Rusya, Kırım
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