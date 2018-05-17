Rus öğretmenlere okullarda silahlı saldırılara karşı davranış eğitimi

Rus öğretmenlere okullarda olası silahlı saldırılar ve diğer acil durumlarda hazırlıklı olmaları için bir eğitim verilecek.

© Fotoğraf : RIA Novosti/Vadim Jernov Kazan'da silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskolkova, Eğitim Bakanlığı’ndan okul çalışanları ve öğretmenlere silahlı saldırılar ve doğal veya insan kaynaklı felaketlerde hazırlıklı olmaları yönünde ulusal bir sistem üzerinden eğitim verilmesini teklif ettiklerini söyledi.

Bu tür eğitimlerin daha önce Rusya’daki okullarda verildiğini, ancak uygulamanın zamanla ortadan kalktığını ve bu sayede alınan yararlı bilgilerin unutulduğunu aktardı.

Moskalkova “İnsanlar bir terör saldırısı sırasında nasıl davranmaları gerektiğini bilmeli. Öğretmenler için bu eğitim sistemini yeniden başlatmalı, onlara hangi düğmeye basmaları, nasıl davranmaları, saldırganlarla nasıl konuşmaları gerektiğini anlatmalıyız. Bu üzerinde çalışılması gereken çok ciddi bir konu” dedi.

Bu adım Rusya’da okullarda son aylarda yaşanan saldırıların ardından geldi. Sibirya’daki Barabinsk kentinde bir öğrenci okula getirdiği bir silahla bir başka öğrenciyi ve kendini öldürmüştü. Olay sırasında camdan atlayan iki öğrenci daha yaralanmıştı.