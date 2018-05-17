Simonyan: Gözaltına alınan RİA Novosti Ukrayna yetkilisi için mücadele edeceğiz

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gözaltına alınan RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy’nin serbest bırakılması için mücadele edeceklerini söyledi.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Simonyan "Vışinskiy hukuki olarak bizim çalışanımız değil, ancak yine de partnerimiz. Bizim için neye mal olursa olsun, onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Rusya’dan Ukrayna’ya nota

Simonyan, Rusya'nın bu adıma karşılık vermek istediği takdirde 'birkaç Ukraynalı gazetecinin' gözaltına alınmasının zor olmadığını, ancak Moskova’nın hümanizm ve demokrasi yolundan gitme kararı aldığını vurguladı.

Simonyan "Ukrayna başka bir yola girdi ve bunu Avrupalılık sayıyor" dedi. Simonyan daha önce yaptığı açıklamada RİA Novosti Ukrayna kaynağının hukuki olarak Sputnik ve RT’nin bağlı olduğu Rossiya Segodnya ile bir bağlantısı olmadığını, ancak ajansın yayın partneri olduğunu söylemişti.