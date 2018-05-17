Moskova'da, gözaltındaki RİA Ukrayna çalışanı gazetecilere destek eylemi

Moskova, RİA Novosti Ukrayna ve Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansından gazetecilere destek vermek için kentte eylem düzenlenmesi kararı aldı. Yarın 14.00’da başlayacak eylemde gazetecilerin hukukdışı bir şekilde gözaltına alınması ve RİA Novosti Ukrayna’nın aranmasına karşı tepki dile getirilecek.

Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’nin önünde gerçekleşecek ve 2 saat sürecek eyleme 300 kadar kişinin katılması bekleniyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev’de Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının yayın partneri RİA Novosti Ukrayna'nın ofisine zorla girmiş ve arama yapmıştı. RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy de gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİNİN EŞİ: DAHA FAZLA BİLGİ İSTİYORUZ

Öte yandan Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu (VGTRK) gözaltına alınan Vışinskiy’nin eşi İrina Vışinskaya ile Skype üzerinden yapılan röportajı yayınladı.

© Sputnik / Anton Denisov Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev’de RİA Novosti ofisine zorla girdi

Vışinskaya şu açıklamaları yaptı: "Kirill’le ilgili bildiğimiz tek şey şimdi Herson’da olduğu. Sabah saatlerinde binadan alındı. Avukatları ile orada olduğunu biliyorum, başka avukatlar da Herson’a doğru yola çıktı. Görüşme ne zaman olacak bilmiyorum, bilgim yok. Sağlık durumu konusunda da bilgi veremiyorum, zira en son pazartesi günü konuştum. Salı günü 10.00-10.30’da aradığımda telefonu açmadı, muhtemelen gözaltı o sırada gerçekleşti.

Evi de arandı. İnternetten öğrendiğime göre bazı belgeler bulunmuş. Bu belgelerin teslim edilmesini bekliyoruz. Anne ve babasının da Dnyeper’deki evi aranmış. Bir kadın olarak oraya gidebilecek kadar rahat hissetmiyorum. Her şey olabildiğince gizli. Konuyla ilgili daha fazla bilgi istiyoruz. Eşi olarak kocamı görmek istiyorum. Ben şimdi Kiev’deyim."

SBU görevlileri 15 Mayıs’ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapmıştı. Vışinskiy’i gözaltına almış ve evini aramıştı.

Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanıyor. Gazeteci 15 yıl kadar hapis cezası tehdidi altına.