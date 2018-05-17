Moskova'da, gözaltındaki RİA Ukrayna çalışanı gazetecilere destek eylemi

Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’nin önünde gerçekleşecek ve 2 saat sürecek eyleme 300 kadar kişinin katılması bekleniyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev’de Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının yayın partneri RİA Novosti Ukrayna'nın ofisine zorla girmiş ve arama yapmıştı. RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy de gözaltına alınmıştı.
GÖZALTINA ALINAN GAZETECİNİN EŞİ: DAHA FAZLA BİLGİ İSTİYORUZ
Öte yandan Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu (VGTRK) gözaltına alınan Vışinskiy’nin eşi İrina Vışinskaya ile Skype üzerinden yapılan röportajı yayınladı.
Evi de arandı. İnternetten öğrendiğime göre bazı belgeler bulunmuş. Bu belgelerin teslim edilmesini bekliyoruz. Anne ve babasının da Dnyeper’deki evi aranmış. Bir kadın olarak oraya gidebilecek kadar rahat hissetmiyorum. Her şey olabildiğince gizli. Konuyla ilgili daha fazla bilgi istiyoruz. Eşi olarak kocamı görmek istiyorum. Ben şimdi Kiev’deyim."
SBU görevlileri 15 Mayıs’ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapmıştı. Vışinskiy’i gözaltına almış ve evini aramıştı.
Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanıyor. Gazeteci 15 yıl kadar hapis cezası tehdidi altına.
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