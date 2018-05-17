HRW yetkilisi: Rusya vatandaşı olmak suçlu gösterilmek için bir dayanak değil

İnsan Halkları İzleme Örgütü'nden (HRW) Rachel Denber, Ukrayna'nın Batılı ortaklarının, gözaltına alınan Kiril Vışinskiy'ye yöneltilen 'vatana ihanet' suçlamasıyla ilgili kanıtlar ortaya koyması konusunda Kiev yönetimine baskı yapması gerektiğini, Rusya vatandaşı olmanın suçlu gösterilmek için bir dayanak olmadığını söyledi.

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Russia Today'e (RT) konuşan HRW Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Denber, "Olanlardan dolayı büyük endişe duyuyoruz. Hiçbir koşulda hiçbir hükümet konuşma ve basın faaliyetlerini bir dayanak olmadan suç haline getirmemeli" dedi.

'VATAN HAİNLİĞİ AĞIR HAPİS CEZASI YÜKÜ GETİREN CİDDİ BİR SUÇLAMA'

RİA Novosti'de çalışmanın veya Rusya vatandaşlığına sahip olmanın vatan hainliği ile suçlanmak için bir dayanak teşkil etmediğini vurgulayan Denber "Vatan hainliği ağır hapis cezası yükü getiren ciddi bir suçlama" değerlendirmesinde bulundu.

Denber, Kiev'e soruşturma ile ilgili şeffaf olma çağrısı da yaptı.

Denber "Ukrayna'ya AB, G7, ABD, AGİT ve çeşitli BM kuruluşları da dahil, müttefikleri tarafından soruşturmanın uluslarararsı kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli baskının yapılmasını umuyorum" dedi.

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Denber, Kiev'e Vışinskiy'e gerekli tıbbi desteği, istediği yasal temsil hakkını ve ailesiyle görüşme imkânını sağlama çağrısı yaptı. HRW yöneticisi Rus gazetecilerin Kiev tarafından sevilmediğini, sınır dışı edilme riski altında olduklarını da kaydetti.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ'

Ukrayna'daki basın özgürlüğü konusunda da endişeli olduklarını kaydeden Denber, Kiev'in Rusya'ya karşı bir propaganda savaşına dahil olabileceğini ifade etti. Denber "Ancak kazanmak için en iyi yol tüm görüşlerin önünü açmak ve gerçek özgür gazeteciliği sağlamak olur. İnsanları ikna etmenin yolu, kendi görüşünüzü yansıtmayanları sınır dışı edip hiçbir dayanak olmadan gazetecileri tutuklamak değil" dedi.