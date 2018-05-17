Rusya'nın AGİT yetkilisi: RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni derhal serbest bırakılmalı

© Sputnik / Vladimir Trefilov Ukrayna mahkemesi, RİA Novosti Ukrayna yetkilisine 2 ay hapis cezası verdi

AGİT Daimi Konseyi toplantısında konuşan Lukaşeviç, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyelerinin gözaltına aldığı ve bugün çıkarıldığı mahkemece 2 ay hapis cezasına mahkum edilen Vışinskiy'e özgürlüğünün iade edilmesini istedi.

Lukaşeviç, "Ukrayna'da vicdanlarıyla çalışma çabası içindeki gazetecilere baskı arttı. 15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna yetkilisi Vışinskiy gözaltına alındı. SBU'nun suçlamalarına göre Rus gazeteci, gazetecilik görevini yerine getirdiği ve Ukrayna'daki gerçekleri aktardığı için cezalandırıldı" dedi.

Bu eylemlerin AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Arlem Dezir tarafından kınandığını anımsatan Lukaşeviç, Vışinskiy'in derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini vurguladı.

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, bugün Herson Bölge Mahkemesi'nde görülen davasında 2 ay hapse mahkum edilmişti.