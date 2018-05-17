Putin: Rus ordusuna bu yıl 10 yeni savaş gemisi ve 160 hava aracı geliyor

Rus lider, ülkenin hava kuvvetlerinin yeni Su-34, Su-35S ve Su-30SM savaş uçakları ile modern Mi-28, Mi-35M ve Ka-52 taarruz helikopterlerini alacağını söyledi.
Füze kuvvetlerine yeni 14 adet uzay sistemi teslim edileceğini getiren Putin, ordunun çeşitli birliklerine ayrıca ek 500 adet füze, top, tank ve zırhlı piyade araçlarının sağlanacağını da sözlerine ekledi.
Ayrıca hava ve füze savunma birliklerine yeni S-400 ve Pantsir-SM sistemlerinin takviyesinin devam edeceğini aktaran Rus lider, en iyi yabancı silahlara üstünlük sağlaması gereken yeni sistemlerin geliştirilmesinin öncelik olduğunu kaydetti. Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tasarım büroları ve bilimsel araştırma enstitülerden çığır açacak ve yeni silahın kalitesinin artmasının yanı sıra, üretim ve kullanımı için gereken zaman ve harcamaları kısıtlama fırsatını sağlayacak standart dışı ve verimli teknolojik ve mühendislik çözümler bekliyoruz."
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