Putin: Rus ordusuna bu yıl 10 yeni savaş gemisi ve 160 hava aracı geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl içinde yeni 10 savaş gemisi ile 160 adet savaş hava aracının Rus ordusunun hizmetine teslim edileceğini duyurdu.

© Sputnik / press-service of JSC "PO "Sevmas Fransız amiral: Rus denizaltılar inanılmaz derecede hızlı ve sessiz

Soçi’deki askeri toplantıda konuşan Putin, “Devlet savunma siparişleri kapsamındaki anlaşmaların büyük kısmı artık yapıldı. Bu anlaşmalara uygun olarak Rus silahlı kuvvetleri 160’tan fazla hava aracı ve 10 savaş gemisi teslim almalı” diye açıkladı.

Rus lider, ülkenin hava kuvvetlerinin yeni Su-34, Su-35S ve Su-30SM savaş uçakları ile modern Mi-28, Mi-35M ve Ka-52 taarruz helikopterlerini alacağını söyledi.

Füze kuvvetlerine yeni 14 adet uzay sistemi teslim edileceğini getiren Putin, ordunun çeşitli birliklerine ayrıca ek 500 adet füze, top, tank ve zırhlı piyade araçlarının sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Ayrıca hava ve füze savunma birliklerine yeni S-400 ve Pantsir-SM sistemlerinin takviyesinin devam edeceğini aktaran Rus lider, en iyi yabancı silahlara üstünlük sağlaması gereken yeni sistemlerin geliştirilmesinin öncelik olduğunu kaydetti. Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tasarım büroları ve bilimsel araştırma enstitülerden çığır açacak ve yeni silahın kalitesinin artmasının yanı sıra, üretim ve kullanımı için gereken zaman ve harcamaları kısıtlama fırsatını sağlayacak standart dışı ve verimli teknolojik ve mühendislik çözümler bekliyoruz."