Rusya, Kırım Köprüsü'nü bombalamayı öneren ABD'li gazeteciye kamu davası açtı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Kırım Köprüsü'nü havaya uçurmayı öneren ABD'li gazeteci Tom Rogan hakkında kamu davası açıldığını söyledi.

Petrenko, Rogan'ın yazısında halkı terör eylemlerine çağırma unsurlarının bulunduğunu ve bunun Rus Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca suç olduğunu ifade etti.Washington Examiner gazetesinde yazan ABD'li muhafazakar yorumcu Tom Rogan, Kiev'e Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açacak bir tavsiyede bulunmuştu. Rogan, Kiev'e kendilerinin olarak gördükleri Kırım'da yapılan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmasını önermişti.